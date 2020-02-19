Индикаторами смертельно опасной болезни могут стать обычная головная и мышечная боль

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – коварная болезнь, которая достаточно длительное время может не давать себя знать. А некоторые симптомы настолько быстро проходят, что заразившийся попросту не замечает их.

К примеру, их можно перепутать с первыми признаками простуды, пояснил корреспонденту "Life" руководитель программ фонда по борьбе со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский. Впрочем, если понаблюдать за своим организмом, то можно распознать и другие сигналы ВИЧ. К ним относятся хроническая усталость без всякой на то причины и повышенная температура. Если долгое время она держится в диапазоне 37,1-38° C, то стоит насторожиться и сдать тест на вирус.

Также индикатором опасного заболевания могут стать увеличенные лимфоузлы. Не стоит списывать со счетов и обычную головную боль, когда она не отпускает. На мигрень, к слову, жалуются порядка половины страдающих ВИЧ людей. На недуг могут указывать боли в мышцах и суставах: от слабой до нестерпимой на поздних стадиях болезни. Кроме того, среди его симптомов – сухая кожа и сыпь. Причем, когда болезнь начинает прогрессировать, напоминающие аллергию пятна преобразуются в гнойники и язвы.

Стоит обратиться к врачу, если человека, которого терзают смутные сомнения из-за незащищенного секса или подозрительных инъекций, мучают ночные потоотделения на протяжении недели, а также если он теряет вес, сжигая не жир, а в основном мышечную массу. Безобидные симптомы могут появиться лишь через месяц-другой как у мужчин, так и у женщин, отметил врач-эпидемиолог по профилактике ВИЧ Вячеслав Троцак. А порой болезнь тихо протекает годами.

Однако ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой, предупреждает заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Евгения Жукова. Она советует первым делом сдать анализ на ВИЧ. В любом СПИД-центре его сделают анонимно и совершенно бесплатно.