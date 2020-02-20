На месте встречи с загадочным существом нашли оленьи ноги

Двое жителей графства Норт-Линкольншир (Англия) смогли сфотографировать около аэропорта "Хамберсайд" загадочное существо трехметровой длинны. Британцы утверждают, что нечто напомнило им фольклорного персонажа Старого Стинкера – получеловека-полусобаку.

Издание The Hull Daily Mail первым опубликовало информацию о загадочном существе, разместив даже снимки, предоставленные очевидцами. Правда, фотографии получились смазанными, потому что было темно. Деталей свидетелям тоже разглядеть не удалось.

На следующий день после встречи с монстром один из двух смельчаков решил снова прийти на место, где увидел получеловека-полусобаку. К сожалению, на дороге из признаков присутствия существа остались только оленьи ноги.

Скептики отметают версию появления фольклорного персонажа на английских улицах. Они уверены, что кусок оленей туши – дело рук местных браконьеров. Почему охотники занимались дележом добычи в темноте и с какой целью оставили ноги, осталось загадкой, пишет "Царьград".