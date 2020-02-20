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Операции под запретом: приметы и суеверия на 21 февраля

Операции под запретом: приметы и суеверия на 21 февраля
Фото: allesfoto/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Православные в этот день чтят память пророка Захарии

В этот день крестьяне обычно осматривали свой инвентарь для сельскохозяйственных работ. Особое внимание уделялось серпу, который почитали не только как символ плодородия, но и как своеобразный оберег, ведь он был изготовлен из железа.

Если Луна 21 февраля убывает, значит, урожай будет хорошим, считали наши предки. Также старались наточить серпы или ножи – чтобя привлечь удачу в дом.

Этот день категорически не подходит для проведения операций и лечения зубов, по поверью. вмешательство врачей может принести только вред. Знахари в древности 21 февраля снимали сглаз. Современным людям в этот день рекомендуют не завидовать и не желать никому плохого, так как все это может вернуться им.

К снам, приснившимся в ночь на 21 февраля стоит быть внимательнее: они вещие. Если во сне привиделся гроб, это к долгой жизни, молоко и сливки – к богатству, зеркало означает болезнь, а огород – плохие новости. 

Ранее "Утро" рассказывало, как привлечь удачу на Масленицу.

Дарья ПЕТРОВА

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