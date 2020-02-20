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Быстро похудеть к весне: любимые диеты знаменитостей

Быстро похудеть к весне: любимые диеты знаменитостей
Дженнифер Лопес. Фото: Mayer/face to face/www.globallookpress.com
На них сидят Гвинет Пэлтроу, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес

Чтобы привести себя в форму перед главным женским праздником 8 Марта, многие дамы начинают искать диеты для быстрого результата. Не отличаются от представительниц слабого пола и знаменитости. Экспресс-похудением занимаются актрисы, певицы и модели: за короткий промежуток времени они теряют до 5 кг лишнего веса. 

Дженнифер Лопес отдает предпочтение диете без углеводов. В течение 10 дней она придерживается белкового питания и полностью убирает из рациона продукты с высоким содержанием углеводов. 

Во время подобной диеты организм начинает использовать энергию из собственных запасов и "топить" жировую прослойку. Белки поддерживают мышцы и внутренние органы в тонусе: они содержатся в птице, рыбе, яйцах, твороге и бобовых. 

5-дневная диета от Гвинет Пэлтроу называется "детокс-похудением". Во время нее актриса отказывается от алкоголя, кофеина в разных напитках, сахара, жирной и жареной пищи. 

С утра натощак следует выпивать стакан горячей воды с лимоном и соблюдать питьевую норму днем. Во время диеты можно избавиться от 5-7 килограмм вместе с выводом лишней воды из организма. 

Ранее "Утро" рассказало, как есть сладкое и не толстеть.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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