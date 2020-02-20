Какой-то злоумышленник не долил в баки топливо

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М", запущенная сегодня с космодрома Плесецк, могла не вывести его на орбиту.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, двигатель третьей ступени ракеты несколько секунд не доработал из-за недостатка топлива. По словам собеседника агентства, обошлось без аварии только благодаря интеллектуальной системе управления разгонного блока "Фрегат". Также с помощью запасов его топлива удалось довести ракету до цели.

Источник подчеркнул, что пуском занимались военные, которые и могли "недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом".

Между тем, Минобороны отчиталось, что выведение спутника на орбиту завершилось в штатном режиме.

Комментарии пользователей под этой новостью были весьма саркастичны и вполне ожидаемы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Кому-то для личного хозяйства керосин понадобился ? Краску для забора развести ?", "Боевой расчет ранее, до Плесецка, работал на бензоколонке", "ой, ну сколько того топлива они могли выпить?! Не смешите меня".

Напомним, запуск "Меридиана-М" должен был состояться еще 24 января, однако из-за неполадок в кабельной сети третьей ступени "Союза" его отменили и перенесли на февраль.