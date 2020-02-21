Для потери веса хватает одного условия

Большинство людей считает, что для быстрого похудения надо исключить из питания все углеводы и жиры. Оказалось, что это неверное утверждение. Профессиональный спортсмен назвал главный принцип действенной диеты.

Персональный тренер Озгюр Гюнес рассказал немецкому изданию Focus, что организм должен получать все полезные элементы через еду даже, когда человек худеет. Озгюр заявил, что дефицит калорий – единственное условие для успешного похудения. Спортсмен развенчал миф, что при усиленных тренировках на животе сразу появятся кубики, передает телеканал "360°".

Тренер выделил роль сбалансированного питания, в котором должна присутствовать рыба, постное мясо, орехи, овощи и фрукты. Жиры также нужно добавлять в рацион, подчеркнул Озгюр Гюнес.

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