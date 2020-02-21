Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известный спортсмен развенчал главный миф о похудении

Известный спортсмен развенчал главный миф о похудении
Фото: pixabay.com
Для потери веса хватает одного условия

Большинство людей считает, что для быстрого похудения надо исключить из питания все углеводы и жиры. Оказалось, что это неверное утверждение. Профессиональный спортсмен назвал главный принцип действенной диеты.

Персональный тренер Озгюр Гюнес рассказал немецкому изданию Focus, что организм должен получать все полезные элементы через еду даже, когда человек худеет. Озгюр заявил, что дефицит калорий – единственное условие для успешного похудения. Спортсмен развенчал миф, что при усиленных тренировках на животе сразу появятся кубики, передает телеканал "360°"

Тренер выделил роль сбалансированного питания, в котором должна присутствовать рыба, постное мясо, орехи, овощи и фрукты. Жиры также нужно добавлять в рацион, подчеркнул Озгюр Гюнес. 

Ранее "Утро" рассказало о диете долгожителей для людей старше 50 лет.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей