Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Как избавиться от жира на животе: названы три условия

Как избавиться от жира на животе: названы три условия
Фото: Adrian C. Nitu/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лишние килограммы на талии можно сбросить, соблюдая правила питания

Проблемную зону в преддверии пляжного сезона хотят подкорректировать многие женщины. По словам эксперта по питанию Рейчел Страл, волшебного способа убрать жир только с живота нет. Однако можно уменьшить общую жировую прослойку на всем теле, что сделает стройнее и талию.

По словам специалиста, необходимо отказаться от продуктов, которые содержат трансжиры. В первую очередь это фастфуд. Вредные вкусности провоцируют набор лишних килограммов.

Сладкое желающим обладать плоским животом тоже нужно употреблять избирательно. Сахар лучше исключить из рациона, заменив его фруктами. Полезные лакомства помогут похудеть, кроме того, в них содержится большое количество витаминов и минералов, необходимых организму, пишет издание Focus.

Много сахара, как отмечают диетологи, есть и в составе ряда напитков. Часто мы этого даже не замечаем, утоляя жажду газировками, пакетированными соками и холодным чаем.

Ранее "Утро" писало, как сделать живот плоским после 50 лет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей