Как избавиться от жира на животе: названы три условия

Лишние килограммы на талии можно сбросить, соблюдая правила питания

Проблемную зону в преддверии пляжного сезона хотят подкорректировать многие женщины. По словам эксперта по питанию Рейчел Страл, волшебного способа убрать жир только с живота нет. Однако можно уменьшить общую жировую прослойку на всем теле, что сделает стройнее и талию.

По словам специалиста, необходимо отказаться от продуктов, которые содержат трансжиры. В первую очередь это фастфуд. Вредные вкусности провоцируют набор лишних килограммов.

Сладкое желающим обладать плоским животом тоже нужно употреблять избирательно. Сахар лучше исключить из рациона, заменив его фруктами. Полезные лакомства помогут похудеть, кроме того, в них содержится большое количество витаминов и минералов, необходимых организму, пишет издание Focus.

Много сахара, как отмечают диетологи, есть и в составе ряда напитков. Часто мы этого даже не замечаем, утоляя жажду газировками, пакетированными соками и холодным чаем.

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