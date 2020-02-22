Содержание белка и антиоксидантов делает его поистине незаменимым для организма

Бобовые способны помочь в борьбе со старостью.

В регионах мира, славящихся долгожителями, в рацион населения обязательно входит фасоль. К такому выводу пришел эксперт по долголетию Дэн Бюттнер. Он рассказал, что употребление блюд из фасоли может продлить жизнь на несколько лет.

Чтобы получить нужные для здорового организма питательные вещества необходимо съедать не меньше, чем полчашки бобовых в день. А целая миска ежедневно увеличивает длительность жизнь на целых четыре года, говорится в статье на порталеEatingwell.com.

Чудодейственными свойствами фасоль обладает благодаря высокому содержанию клетчатки, белка и антиоксидантов. Блюда из бобовых способствуют укреплению иммунитета, что в свою очередь влияет на продолжительность жизни.

"Фасоль также является хорошим источником железа, магния, фолата", – добавил эксперт.

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