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День Власия: что можно и нельзя делать 24 февраля

День Власия: что можно и нельзя делать 24 февраля
Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globalllokpress.com
Издревле день считался очень важным и отмечался как праздничный

Наши предки отмечали 24 февраля день Власия. В православии в этот день чтят память христианского святого Власия Севастийского, причисленного к лику священномучеников. Он жил в третьем веке в г. Севастии и с юности врачевал людей. 

Традиции и обычаи, а также приметы 24 февраля

Считается, что в этот день уходят морозы и начинается весна. Предки почитали Власия также как покровителя рогатого скота, поэтому считали "Власьев день" – коровьим праздником и молились ему о благополучии хозяйства. В современности принято просить помощи в домашних делах и молиться о семейном благополучии.  

24 февраля: приметы и поверья

  1. Если в этот день в регион пришла оттепель, значит морозы ушли. 
  2. Если на дворе еще много сосулек – быть зиме до лета.
  3. Слышен гром – будет шибко ветрено. 
  4. Сон с 22 на 23 февраля может сбыться в течение 12 дней. Если этого не произошло, то не стоит в дальнейшем ожидать его исполнения. А вот сновидения, приснившиеся днем 24 февраля, являются пустыми.

Человек, рожденный 24 февраля, обладает решительностью и упорством. Он всегда движется вперед и никакие преграды на пути его не пугают. В качестве талисмана ему нужно носить гематит.

Масленица в 2020 году началась с 24 февраля и закончится 1 марта. Ранее "Утро" подробно писало о приметах на конец февраля



Рина КРАСНОВА

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