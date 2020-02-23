На российского биатлониста Александра Логинова завели уголовное дело в Италии

О том, что у Логинова проблемы с правоохранительными органами в Италии в своем telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Губерниев, а после со ссылкой на него опубликовали несколько СМИ.

При этом, Губериниев не стал называть точную причину возбуждения дела и не раскрывал никаких деталей, но отметил, что из страны в Россию Логинова выпустят, пишет Lenta.ru.

Напомним, 23 февраля биатлонист отказался участвовать в соревнованиях после антидопингового скандала







