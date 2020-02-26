Простое растение избавит от геморроя
Для того, чтобы укрепить здоровье, не обязательно пользоваться дорогостоящими лекарствами. Красивое растение портулак, похожее на сказочный "аленький цветочек", избавит сразу от двух деликатных проблем: эректильной дисфункции и геморроя, уверяют специалисты.
Как утверждает автор блога "Природный лекарь" на "Яндекс. Дзен", справиться с геморроем поможет следующий рецепт. Нужно мелко порезать 2 двойных горсти портулака, затем выжать из них сок. Добавить теплую кипяченую воду в пропорции 1:1. Дважды в день – утром и вечером – делать клизмы с этим раствором. Курс лечения равен 15 дням. Затем следует сделать перерыв на 5 дней и повторить цикл, если в этом есть необходимость.
Для восстановления потенции, по словам автора, нужно взять горсть сухой травы, залить 0,5 л кипящей воды и варить на медленном огне в течении 20 минут. Затем выключить огонь, а настой укутать и оставить на ночь в теплом месте. Процедить и принимать по четверти стакана, за 15-20 минут до еды. Пить лечебный напиток можно ежедневно, вреда от этого не будет, пишет автор.
Следует помнить, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем не нужно заниматься самолечением. Необходимо сразу же обратиться к врачу, ведь эти народные средства подошли конкретному человеку.
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