Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

День Кирилла - Весноуказчика: что можно и нельзя делать 27 февраля

День Кирилла - Весноуказчика: что можно и нельзя делать 27 февраля
Фото: pixabay.com
Древние считали предпоследний день февраля особенным и благодарили за детей

Православная церковь 27 февраля чтит память создателя азбуки и славянской письменности Кирилла. Наши предки считали, что по погоде в этот день можно было узнать, когда придет весна и насколько плодородным будет лето. 

Традиции и обычаи, а также приметы 27 февраля 

На Руси этот день носил интересное название – "Бабьи взбрыксы". Женщинам полагалось ходить по своим повитухам и угощать их пирогами, вином и пивом на воде, собранной мужчинами из семи святых источников. Это была благодарность за появившихся на свет детей.

Считается, что в Кириллов день хорошо начинать лечение от алкоголизма. А вот с некоторыми другими начинаниями рекомендуется повременить. Например, не стоит отправляться на прием к стоматологу, делать новую стрижку или маникюр. Впрочем, порадуют новые покупки: приобретенные вещи долго послужат и будут полезны обладателю.

27 февраля: приметы и поверья

1. Если погода хорошая, следует ожидать серьезных морозов.

2. Если тучи сгрудились в кучу, будет ненастье.

3. Яркое на восходе солнце вдруг скрыли облака – значит, быть снегу или даже бурану.

Люди, рожденные в этот день, обладают мудростью, харизматичностью, трудолюбием. Как правило, они очень удачливы. Из них получаются прекрасные руководители и бизнесмены, самоуверенные и достаточно жесткие, чтобы удержать в своих руках рычаги управления компанией. 

Ранее "Утро" опубликовало народные приметы на последнюю неделю февраля.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей