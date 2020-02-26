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Анекдот дня на 27 февраля

Анекдот дня на 27 февраля
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Смешная шутка от "Утро.ру" поднимет настроение на весь день

Два друга встретились на выходных после работы. Один из них жалуется:

– Представляешь, у нас в офисе новый сотрудник появился. Так он в "Сапера" не играет, пасьянсы не раскладывает и даже курить не выходит.

– Ну и что?

– Да странный какой-то. Говорит: мы же сюда работать пришли.

Спустя полгода друзья встречаются снова.

– Помнишь, я тебе рассказывал про новенького, который все работать хотел? Так вот, его вместо меня повысили! Теперь он начальник отдела, а я этого места три года ждал! Эх, не везет же мне.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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