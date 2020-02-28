Касьянов день может принести неприятности

Наступивший 2020 год – високосный, в нем 366 суток. Суеверные люди считают, что 29 февраля – плохой день, который может принести множество опасностей. Однако можно спокойно пережить его и даже привлечь удачу, если соблюдать определенные правила.

Православная церковь 29 февраля отмечает память преподобного Касьяна, богослова и основателя монашества. В народе этого святого называли завистливым и злым. По преданию, Касьян охраняет ворота ада и отдыхает лишь в дополнительный февральский день високосного года, сообщает портал SM News. А вообще Касьян якобы мало помогает людям из-за своей гордости, поэтому его и невзлюбили.

В этот день крестьяне старались не работать. "Глаз Касьяна" считался таким дурным, что 29 февраля многие предпочитали не выходить из дома, особенно до рассвета. Некоторые даже пытались проспать до обеда. В этот день нельзя было пускать к себе на ночлег посторонних людей – это могло вызвать болезни и несчастья, отмечает сайт "Вся магия". Гостей в "лишний" февральский день тоже старались не принимать.

Сны, которые приснились человеку в ночь на 29 февраля, считались вещими и скоро сбывались. Тем же, кому посчастливилось появиться на свет в этот день, нельзя раскрывать другим свои планы и мысли. Чтобы избежать тяжелой судьбы, родившимся 29 февраля нужно носить украшения из драгоценных камней: изумрудные, сапфировые и рубиновые.

Ранее "Утро" написало, какой ритуал нужно провести, чтобы в високосный год избежать неприятностей и стать счастливым.