Где взять белок: чем заменить мясо во время Великого поста
Великий пост выпадает на весеннее время, когда организм ослаблен после зимних холодов. Чтобы не навредить здоровью, нужно питаться сбалансированно – следить за тем, чтобы организм получал белки, витамины и железо. Больше всего белка содержится в бобовых, крупах, орехах, брокколи, шпинате, семечках и грибах.
"Мой секрет – сочетать в одном блюде крупу и бобовые: так получается полный набор аминокислот", – рассказала ТАСС повар и журналист Мария Курсакова. По словам эксперта, самый универсальный злак – рис. Очень вкусным получится блюдо из риса и фасоли, чечевицы или нута. Киноа хорошо подойдет к красной фасоли, а нут – к булгуру или кускусу. Полезно также добавлять в салаты орехи, семечки и пророщенный маш.
Растения содержат все витамины и минералы, нужно только грамотно сочетать ингредиенты. К примеру, в одной порции темной зелени содержится практически полная дневная норма витаминов А, С, Е и К. Салаты из рукколы, листьев ромэна, тушеной свекольной ботвы мангольд помогут укрепить иммунитет и улучшат состояние крови. Обыкновенная капуста – настоящий суперпродукт, считает специалист. И в свежей, и в приготовленной капусте очень много витаминов С и К.
Дефицит витаминов группы B восполнят картофель, помидоры, морковь, авокадо, сладкий перец, свекла и грибы. Можно также попробовать ввести в меню пищевые дрожжи – в них много витамина В12 и незаменимых аминокислот.
Кроме того, в пост обязательно нужно есть продукты, богатые магнием и железом. Это сохранит здоровье сердца и повысит гемоглобин. Магний есть в зеленой гречке, авокадо и семенах тыквы. Железо можно получить из овсянки, орехов, оливок, томатной пасты, чечевицы и фасоли. Этот микроэлемент хорошо усваивается вместе с витаминами А и С.
Великий пост начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля. Самые строгие недели поста – первая и последняя, ее еще называют Страстной, напоминает телеканал "360". Для тех, кто собирается ограничивать себя в еде, "Утро" подготовило множество постных рецептов.
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