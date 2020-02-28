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Всего 2 ингредиента: крепкая настойка улучшит потенцию

Всего 2 ингредиента: крепкая настойка улучшит потенцию
Фото: www.globallookpress.com
"Натуральная виагра" дает впечатляющий результат, уверяет автор рецепта

Чтобы поднять потенцию, не нужно употреблять дорогостоящие лекарства. Спиртовая настойка из корня калгана и корня имбиря – настоящая находка для мужчин, страдающих половой слабостью. 

Приготовить чудо-средство очень просто. Налить в банку 1 л крепкого алкоголя. Добавить четыре кусочка сушеного корня калгана длиной два сантиметра и примерно такое же количество нарезанного свежего имбиря. Герметично закрыть банку пищевой пленкой и настаивать напиток в темном месте в течение двух месяцев.

Пить лекарство надо по 50 г в день, сообщает Олег Карп в своем ютуб-канале.

Следует помнить, что, при возникновении серьезных проблем со здоровьем, нужно обязательно обратиться к специалисту. Ранее врач-уролог рассказал о том, как сохранить мужское здоровье после 40 лет.


Валентина МАЙОРОВА

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