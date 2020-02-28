В Италии упал астероид

Небесное тело напугало жителей трех стран

Светящийся огненный шар увидели рано утром в северо-восточных областях Италии: Фриули, Эмилии-Романьи и Марке. Очевидцы также заметили летящий болид в Словении и Хорватии. Он пронесся по безоблачному небу, ярко вспыхнул и взорвался, оставив после себя белый след.

По предварительной информации, обломки небесного гостя нашли последнее пристанище в Адриатическом море. Даниэле Гардиол из Национального итальянского института астрофизики подтвердил, что это мог быть небольшой каменистый астероид, сгоревший на высоте нескольких десятков километров над Землей.

Как отмечает издание La Repubblica, ученые пока не могут установить, откуда прилетело небесное тело. В соцсетях очевидцы обменялись фотографиями, видеороликами и взволнованными комментариями об увиденном необычном явлении. Ранее уфологи предупредили, что огромный астероид пролетит рядом с Землей и может вызвать конец света.