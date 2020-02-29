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Прощеное воскресенье: чего нельзя делать 1 марта

Прощеное воскресенье: чего нельзя делать 1 марта
Богослужение. Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Православным стоит придерживаться нескольких простых правил

На первый день весны в этом году выпадает Прощеное воскресенье – финал Сырной седмицы, когда принято поминать усопших и извиняться перед близкими за проступки.

Для того, чтобы начать Великий Пост с чистым сердцем, достаточно в этот день соблюдать несколько правил и помнить о запретах.

В первую очередь, нужно утром сходить в церковь на праздничное богослужение. Отпустите обиды всем своим близким и родственникам. Если у вас остались блины – нужно съесть все до единого. Обязательно сходите в баню для того, чтобы смыть с себя грехи. И постарайтесь совершить побольше добрых дел, пусть и небольших.

В Прощеной воскресенье категорически запрещено сквернословить, предаваться мрачным мыслям и ругаться с близкими. Постарайтесь не заниматься тяжелым физическим трудом. Если вы просите прощения или прощаете, делайте это иксренне, без злого умысла. И лучше в течение дня не есть мясо.

Для Прощеного воскресенья существует и несколько примет. Погоду на Пасху можно определить по этому дню: она будет такой же. Если в канун Великого поста тепло, то и весна будет жаркой, следует ждать хороший урожай. И, наконец, если вам удасться в Прощеное воскресенье уснуть до полуночи, то весь оставшейся год вы сможете просыпаться рано и не чувствовать усталости.

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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