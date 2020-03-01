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Продлить молодость поможет вкусный продукт

Продлить молодость поможет вкусный продукт
Фото: pixabay.com
Врач-диетолог объяснила, что его нужно есть регулярно, вне зависимости от времени года

Для продления молодости важно употреблять в пищу орехи, которые обладают противовоспалительными свойствами, ягоды и чай, питающие микрофлору, чеснок и лук, защищающие от вирусов. Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская. 

Отдельное внимание врач обратила на продукты, которые работают, как пребиотики – квашеная капуста, топинамбур, напиток из цикория.

Самым главным "ритуалом" для поддержания молодости диетолог назвала употребление в пищу зелени в любое время года. Отказ от одного из приемов еды в день улучшит метаболизм, а спорт поспособствует воспроизведению в организме клеток, что тоже помогает омоложению.

Скиталинская добавила, что регулярный сон – один из залогов продления молодости, пишет "Главред". 

Налаженный режим питания и физическая активность помогают не только выглядеть младше своих лет, но и стать обладателем роскошной фигуры. У многих знаменитостей есть излюбленные диеты, которых они придерживаются для поддержания красоты. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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