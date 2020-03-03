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Страшный день: что нельзя делать 4 марта

Страшный день: что нельзя делать 4 марта
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Среда принесет долгие болезни

Верующие 4 марта чтят память святых мучеников Архипа, Филимона и Апфии. Вместе они создали домашнюю церковь в городе Колоссы. Апфия лечила больных, а Филимон помогал апостолам распространять Евангелие. 

Во время языческого праздника Артемиды к верующим ворвались жители города. Они привели помощников апостолов к главе поселения, где их подвергли мучениям.

На Руси Архипов день считался опасным: существует примета, что те, кто заболеют 4 марта, будут страдать еще долго. Нельзя смотреть на падающие звезды: природное явление называют плохим знаком. Если всматриваться в небо, то в душе обязательно поселится печаль. 

Если 4 марта начинает таять снег и резко теплеет, то в жизни наступает черная полоса. Ранняя весна принесет несчастья. В праздник надо обязательно купить хлеб и съесть полностью, чтобы не остались крошки. Расточительство в еде привлечет бедность. 

Чтобы обезопасить себя, нужно совершить как можно больше добрых дел: это понравится покровителям Архипова дня. 

Ранее "Утро" опубликовало гороскоп на март для всех знаков зодиака.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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