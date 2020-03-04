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Пассажиры застряли в аэропортах Москвы из-за тумана

Больше 10 рейсов отменили отменили из-за погодных условий

Сотни россиян остались сегодня в аэропортах Москвы из-за аномального тумана в регионе. 

По сведениям "Яндекс.Расписания", во "Внуково" произошла самая большая задержка: около шести самолетов не вылетели в назначенное время. В "Домодедово" отменили два и задержали столько же рейсов, в "Шереметьево" изменилось расписание для четырех самолетов. 

Известно, что столичные аэропорты аккредитованы по всепогодной категории, однако, в случае изменения погодных условий, пилоты в праве принимать решения об отмене и переносе рейсов,– сообщает "Подмосковье сегодня".

Александра АКСЕНОВА

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