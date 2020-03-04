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Анекдот дня на 5 марта

Анекдот дня на 5 марта
Фото: pixabay.com
Смешная шутка от "Утра" зарядит бодростью на целый день

Заходит мужчина в зоомагазин и просит продать ему попугая. 

"Нет, закончились", – отвечает продавец. 

"Как же так? Вот у меня все в жизни есть, а поговорить не с кем. Плачу любые деньги, только найдите попугая", – умоляет мужчина. 

Продавец подумал-подумал и решил всучить незадачливому клиенту сову. Подкрасил птицу и продал. 

Через неделю приходит счастливый обладатель ночного хищника, в отличном настроение, просто сорит деньгами. 

"Ребят, спасибо вам! Продали чудо-птицу", – радуется посетитель. 

"Что, неужели говорит?", – удивился консультант. 

"Нет, зато как слушает!"

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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