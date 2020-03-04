Смешная шутка от "Утра" зарядит бодростью на целый день

Заходит мужчина в зоомагазин и просит продать ему попугая.

"Нет, закончились", – отвечает продавец.

"Как же так? Вот у меня все в жизни есть, а поговорить не с кем. Плачу любые деньги, только найдите попугая", – умоляет мужчина.

Продавец подумал-подумал и решил всучить незадачливому клиенту сову. Подкрасил птицу и продал.

Через неделю приходит счастливый обладатель ночного хищника, в отличном настроение, просто сорит деньгами.

"Ребят, спасибо вам! Продали чудо-птицу", – радуется посетитель.

"Что, неужели говорит?", – удивился консультант.

"Нет, зато как слушает!"