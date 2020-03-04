Женщинам не стоит ходить парекмахерскую, а у мужчин получится проявить себя в постели

5 марта отмечается праздник Льва Катанского. Преподобный Лев был епископом в городе Катана, от него он получил свое прозвище. На Руси считалось, что святой может управлять падающими звездами и катать их по небу.

Главной примета на 5 марта – нельзя смотреть на ночное небо. А наблюдение за падающими звездами вообще принесет несчастья в день Льва Катанского. Если увидеть несколько летящих вниз небесных тел, то можно привлечь болезнь и смерть на себя или близких.

5 марта не советуют идти в парикмахерские стричься или делать сложные прически. Излишнее внимание к внешнему виду вызовет зависть и сплетни окружающих. Вместе с ними в дом придет большая финансовая неудача.

Мужчинам в этот день выпадает шанс справиться с проблемами в постели. Известно, что Лев Катанский умел лечить и его дар распространяется на все болезни в праздник. Нужно попросить у святого защитника вернуть прежнюю силу в любви, послание произносится про себя. Предки называли это заговором.

В день Льва Катанского нельзя давать обещания или начинать новые дела, с большой вероятностью намерения приведут к обману и позору.

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