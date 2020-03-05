Огородный сорняк поможет при боли в суставах
Корни лопуха с давних времен используются в народной медицине. Настои и отвары репейника действуют как болеутоляющее и желчегонное средство. Полезные вещества, содержащиеся в корнях, эффективно борются с грибками и болезнетворными бактериями, а также улучшают состав крови. Очень помогает это растение тем, кто страдает от ревматизма и болезней суставов.
Для целебных настоев используют корни молодых растений, уверяет автор блога "Народные средства (медицина)" на "Яндекс Дзен". Собирают их поздней осенью или в апреле-мае. Чтобы приготовить мазь для суставов, нужно мелко порезать свежий корень репейника, добавить воды и варить до тех пор, пока объем жидкости уменьшится в два раза. Затем соединить получившийся отвар со сливочным маслом и взбить до однородной массы.
Болезненные участки нужно распарить, а затем нанести на них мазь и забинтовать. Лучше проводить процедуру на ночь. Для усиления эффективность лечения, можно дополнительно выпить чашку теплого отвара корня лопуха. Мазь можно использовать и для заживления ожогов, однако тогда не нужно распаривать кожу.
Кроме того, вытяжки из корня репейника используют при лечении аденомы простаты, цистита, диабета и простуды, пишет автор блога. Однако перед тем, как употреблять те или иные лекарственные средства, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Эта мазь подошла конкретному человеку.
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