На Руси запрещалось сидеть дома и сажать растения

По традиции 6 марта отмечается день Тифмофея, по-другому праздник называют Весновеем. В этот день можно определить будущую погоду. Если на улице стоит тепло, то весна будет солнечной. Холодные ветра и дожди предвещают ненастное лето.

Традиции и обычаи, а также приметы 6 марта:



В Тимофеев день пожилым людям нельзя находиться дома целый день. Хотя бы полчаса надо провести на улице. Согласно приметам, прогулка станет залогом здоровья и отпугнет все болезни. Перед выходом порог жилья надо обязательно переступить левой ногой и обходить грязный мусор на дороге, чтобы не привлечь несчастье. Запрещено накапливать старые вещи и одежду: лучше провести генеральную уборку, которая поможет прогнать старые проблемы и обиды из сердца. Взамен выброшенного стоит купить новую вещь, когда принесет счастье.

6 марта: приметы и поверья



В этот день лучше не заниматься посадкой растений дома или на природе, они не приживутся. В день Тимофея нельзя употреблять любые спиртные напитки. Незамужние женщины должны отказаться от покупок нижнего белья. Если девушка приобретет новый комплект 6 марта, то до осени останется одинокой. Обязательно надо разобраться с незавершенными делами, иначе они продолжат накапливаться и отвлекать от важной работы.

Считается, что сны в ночь на 6 марта вещие и обязательно сбудутся. На Руси в Тимофеев день разводили большие костры и с факелами обходили поля, чтобы защититься от злых духов.



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