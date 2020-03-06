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"Евровидение - 2020" могут провести в формате телемоста

"Евровидение - 2020" могут провести в формате телемоста
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Организаторы рассматривают еще несколько возможных способов координации песенного конкурса

Из-за стремительно распространяющегося в Европе коронавируса "Евровидение" в этом году могут перенести. Об этом сообщила голландская телекомпания.

Для проведения международного конкурса в мае 2020 г. корпорация NPO рассматривает "альтернативные сценарии". Об этом сообщает Metro. По словам организаторов "Евровидения", они тщательно следят за ситуацией, связанной с инфекцией, и планируют сделать все возможное, чтобы она не распространялась дальше.

Европейский вещательный союз не разглашает ни один из рассматриваемых вариантов. Однако, по некоторым данным, конкурс могут провести по видеосвязи.

Сегодня, 6 марта, в Нидерландах умер первый заразившийся коронавирусом, пишет Reuters. По последним данным, в стране заболели 82 человека, а во всем мире – более 98 тысяч. Из европейских стран болезнь сильнее всего распространилась в Италии. В России диагноз подтвердился пока лишь в семи случаях.

В этом году "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нашу страну представит группа Little Big, которая выступит в первый день конкурса.

Карина СИРАЗОВА

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