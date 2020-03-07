Упражнения для пенсионеров: китайская методика для крепкого здоровья
Комплексы упражнений под названием "Цигун" были придуманы в Китае, но распространились по всему миру из-за своей эффективности и простоты. Подходит эта гимнастика даже пенсионерам, которые хоятт чувствовать себя лучше и избавиться от болей в мышцах и суставах.
Первое упражнение
Ноги нужно поставить на ширину плеч и немного согнуть их в коленях – это сделает положение более устойчивым. Затем нужно начать делать повороты талией и бедрами, а верхнюю часть тела при этом расслабить. Вращения нужно делать в разные стороны, при этом не забывая о дыхании: вдох должен быть глубоким, а выдох медленным.
Если упражнение далось вам легко, то можно усложнить его. Положите руку на низ живота, а второй прикоснитесь к пояснице – во время вращений нужно легко стучать по своему телу в этих местах.
Второе упражнение
Техника этого элемента такая же, как в предыдущем упражнении, но теперь постукивать нужно будет в месте под ключицами. Это не только укрепит иммунитет, но и улучшит работу легких, а также подарит заряд бодрости.
Третье упражнение
Еще один элемент из это цикла только теперь постукивать себя при вращение надо будет по плечам, меняя руку попеременно. Это упражнение усилит кровообращение в шее и голове.
Четвертое упражнение
Этот элемент называет "Тигр". Для его выполнения поднимите руки вверх и сделайте глубокий вдох носом. После, когда вы будете выдыхать через рот, нужно опустить тело вниз, сгибая разведенные ноги в коленях – получается своеобразное приседание. Руки при этом должны медленно опускаться к полу. "Тигр" поможет избавиться от негативной энергии и плохого настроения.
Пятое упражнение
Это своеобразный массаж, при котором вы будете воздействовать на акупунктурные точки. Нужно легко постукивать себя боковой частью ладони по пояснице, двигаясь ниже. Далее надо также стучать себя по внешней стороне бедер и ног, а затем по внутренней. Упражнение улучшит кровообращение и ток лимфы.
Ранее "Утро" публиковало комплекс упражнений для людей после 60-ти лет.
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