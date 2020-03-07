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Опасный завтрак: что нельзя есть с утра

Опасный завтрак: что нельзя есть с утра
Фото: pixabay.com
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Из-за этого блюда значительно повышается уровень сахара в крови

Исследование зарубежных ученых показало, что готовые завтраки отражаются на здоровье человека. Особую опасность представляют сладкие хлопья, которые так любят дети.

Вред здоровью такой завтрак оказывает из-за того, что обычно ограничиться обычной порцией человек не может и сыпет хлопья в миску на глаз. В результате потребляет в 2-3 раза больше, чем рекомендуют специалисты. Из-за этого уровень сахара в крови резко повышается.

В зоне риска оказываются дети, которых привлекает не только вкус блюда, но и яркая упаковка и возможность получить игрушку, спрятанную внутри.

При этом многие взрослые попадаются на уловки маркетологов, которые пытаются выдать вредные хлопья за полезный продукт, рассказывая о злаках и витаминах, которые содержаться внутри, – добавляет MedicalXpress.

Лучшей заменой покупным сухим завтракам может стать гранола. Ее можно приготовить дома. Для этого нужно смешать овсяные хлопья с сухофруктами, орехами, добавить немного меда и запечь в духовке. После остывшее блюда нужно разломать на кусочки и есть с молоком. 

Дарья ПЕТРОВА

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