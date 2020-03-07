В народе этот день прозвали "Кислыми девками"

На протяжении многих лет 8 Марта отмечается Международный женский день. На Руси же эта дата была не особо радостной – девицы тосковали по замужней жизни. По традициям, если 8 марта свадьбу сыграть не успели, придется ждать до самого лета. Из-за этого называли это время День кислых девок.

Молодые красавицы собирались на посиделки и проводили обряды, чтобы заполучить хорошего жениха. На молодой месяц они вертелись на правой пятке, повторяя: "Молодой месяц, увивай возле меня женихов, как я возле тебя увиваюсь". На 8 марта обычно пекли пироги и приносили к подругам. Поесть приготовленный другой хозяйкой пирог считалось хорошей приметой – к скорой свадьбе.

Множество суеверий этого дня в старину связывали с сороками. Так, если птица начинала прыгать по крыше дома, где есть больной, это было благим знаком – к выздоровлению. А если сорока начинала стрекотать у жилища – это к новостям или гостям.

Также 8 марта считалось хорошей приметой увидеть паутину в доме. Чтобы не спугнуть счастье, ее нельзя было убирать до самой Пасхи. Если прилечь вздремнуть днем, можно увидеть вещие сны. Правда, исполнятся они только через семь лет.

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