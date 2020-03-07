Чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не столкнуться с деликатными проблемами

О неправильном для сильного пола образе жизни рассказал эксперт.

Как известно, тестостерон является одним из главных мужских гормонов. Потому снижение его уровня напрямую влияет на потенцию. Чтобы избежать проблем, необходимо обратить внимание на свой образ жизни.

Выработку тестостерона может снизить малоподвижный образ жизни – если вы проводите время за компьютером и на диване, игнорируя прогулки и тренировки в спортзале, успехов на любовном фронте ждать не стоит. Постарайтесь выделить время на активный отдых – лучше лишние полчаса провести в парке, чем за монитором.

Полезнее всего для человека лежать или стоять, как известно. Поэтому постоянное сидение также негативно влияет на здоровье, отмечает автор канала Фитнес в тренде в "Яндекс.Дзен". Еще один повод задуматься о прогулках, пробежках и занятиях физкультурой, хотя бы в домашних условиях.

От питания также многое зависит. Тестостерон и потенцию убивают не только ряд продуктов, таких как фастфуд, алкоголь, соленое, сладкое и выпечка, но и банальное переедание. Приучите себя есть почаще, но небольшими порциями, включите в рацион орехи, клетчатку, фрукты, овощи и белок.

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