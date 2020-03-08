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Укрепить иммунитет: что нужно есть

Укрепить иммунитет: что нужно есть
Фото: pixabay.com
Названы лучшие продукты для борьбы с вирусами

Обязательно добавьте их в свой рацион, чтобы повысить сопротивляемость организма. Специалист назвала ряд продуктов, которые являются настоящими "витаминными бомбами".

Итак, укрепить иммунитет поможет богатый витамином А и железом шпинат. Витамин С и каротиноиды, которые имеют антиоксидантное действие, содержатся в моркови.

Также необходимо есть рыбу, богатую цинком, селеном и витаминами группы В. Полезно включить в меню орехи и семена. В них содержатся селен, цинк, медь и витамин Е, которые также помогают организму бороться с вирусами.

К чемпионам диетолог Ева-Мария фон Брух причисляет и капусту – источник селена, витаминов А и С, а также картофель, который, как известно, богат витамином С, магнием, цинком, железом и фосфором, сообщает издание Focus.

Чтобы организм успешно боролся с вирусами, нужно также следить за весом, отметила эксперт. На иммунитет плохо влияет как недоедание, так и лишние килограммы.

Ранее "Утро" писало о молочном напитке, который ускоряет старение – диетолог распределила самую популярную у россиян "молочку" от лучшей к наименее полезной. Как выяснилось, один из продуктов в процессе термической обработке становится вредным для организма.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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