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Простые правила помогут похудеть после 40 лет

Простые правила помогут похудеть после 40 лет
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Чтобы не навредить здоровью, нужно рассчитать минимум необходимых калорий

Сбросить лишний вес после 40 лет сложнее, чем в 20, ведь обмен веществ с возрастом замедляется. При этом нельзя морить себя голодом, необходимо потреблять определенное количество калорий в сутки, определить эту цифру легко – вес нужно умножить на 23.  

Так считает автора блога "Алексей Гордовский" на Яндекс.Дзен. Он также отметил, что вес, умноженный на 30 – это максимум необходимых калорий. При этом, чтобы похудеть после 40 лет, рацион должен состоять из рыбы, кисломолочных продуктов, яиц и курицы, овощей, фруктов, меда, орехов и бобовых с крупами.

Также важно следить за тем, чтобы углеводов было 40%, жиров 25%, а белка – 35%. Рацион на один из дней может, по словам автора блога, выглядеть так: на завтрак – яичница, чай или кофе с молоком. Обед может состоять из 200 грамм нежирного творога, с медом или орехами, чай без сахара, полдник – 200 грамм куриной грудки, 50 грамм вареной гречки, огурца или помидора и чая. На ужин можно съесть 200 грамм рыбы и 100 грамм риса, огурец или помидор и выпить чай с лимоном.

Однако необходимо помнить, что худеть без совета специалиста может быть опасно для здоровья. А эти правила подошли конкретному человеку. 

Полина ИВАНОВА

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