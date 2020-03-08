Температура в столице продолжит бить рекорды

Вслед за теплой зимой пришла такая же весна. Температура воздуха продолжит радовать москвичей и гостей столицы в течение всей недели. Однако с понедельника по среду будут идти дожди.

Как говорится на сайте Гидрометцентра России, 9 марта в Москве будет +10°C, во вторник, 10 числа похолодает на один градус, но столбики термометра вновь покажут +10°C в среду. С четверга по субботу температура воздуха прогреется до +11°C. А вот ночью всю неделю будет максимум +5°C.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд RT, значения будут выше нормы, хотя синоптики уже не считают такие показатели аномальными, – тепло в столицу принесут воздушные массы с юга страны. В понедельник даже появится солнце, но во вторник стоит ждать сильных осадков.

На юге России же весны, похоже, не будет. Там уже столбики термометров показывают летние значения.