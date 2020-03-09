Простое и полезное блюдо состоит всего из трех ингредиентов

Проблемы с потенцией беспокоят многих мужчин. У некоторых неприятные симптомы возникают уже после 40 лет. Предотвратить развитие заболевания помогают особые продукты, ежедневное употребление которых благоприятно влияет на силу эрекции и укрепляет кровеносные сосуды.

Сочетание же нескольких ингредиентов для повышения потенции усиливает действие каждого в несколько раз. Чтобы избежать проблем с эрекцией, можно приготовить особый витаминный салат. "Утро" делится рецептом полезного блюда.

Для приготовления народного средства от импотенции понадобятся: редька, морковь и яблоко. Все продукты мелко натереть и заправить оливковым маслом. При желании также можно добавить лимонный сок, советует журнал "Лиза".

Такое блюдо поможет восстановить потенцию благодаря витамину C, который содержится в перечисленных продуктах в большом количестве. На приготовление салата уйдет не больше 5 минут.

Однако специалисты напоминают, что при возникновении каких-либо проблем со здоровьем в первую очередь необходимо обратиться к врачу и лишь потом прибегать к народной медицине.

Ранее эксперты рассказали о мужских привычках, которые убивают тестостерон и снижают потенцию. Среди них – неправильное питание и малоподвижный образ жизни.