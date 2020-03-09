Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Чудо-салат избавит от импотенции после 40 лет

Чудо-салат избавит от импотенции после 40 лет
Фото: uwe umstätter/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Простое и полезное блюдо состоит всего из трех ингредиентов

Проблемы с потенцией беспокоят многих мужчин. У некоторых неприятные симптомы возникают уже после 40 лет. Предотвратить развитие заболевания помогают особые продукты, ежедневное употребление которых благоприятно влияет на силу эрекции и укрепляет кровеносные сосуды.

Сочетание же нескольких ингредиентов для повышения потенции усиливает действие каждого в несколько раз. Чтобы избежать проблем с эрекцией, можно приготовить особый витаминный салат. "Утро" делится рецептом полезного блюда.

Для приготовления народного средства от импотенции понадобятся: редька, морковь и яблоко. Все продукты мелко натереть и заправить оливковым маслом. При желании также можно добавить лимонный сок, советует журнал "Лиза".

Такое блюдо поможет восстановить потенцию благодаря витамину C, который содержится в перечисленных продуктах в большом количестве. На приготовление салата уйдет не больше 5 минут.

Однако специалисты напоминают, что при возникновении каких-либо проблем со здоровьем в первую очередь необходимо обратиться к врачу и лишь потом прибегать к народной медицине.

Ранее эксперты рассказали о мужских привычках, которые убивают тестостерон и снижают потенцию. Среди них – неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса

Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей