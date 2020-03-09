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Анекдот дня на 10 марта

Анекдот дня на 10 марта
Фото: Simon Belcher/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Улыбнитесь вместе с "Утром"

К бизнесмену прилетели иностранные партнеры, чтобы заключить крупную сделку. Он их встретил у своего офиса и, широко улыбаясь, пригласил в кабинет. Расположившись, бизнесмен вызвал свою секретаршу по громкой связи:

– Мариночка, сделайте, пожалуйста, мне и этим трем козлам по чашечке кофе.

Внезапно вмешался один из членов группы:

– Вообще-то двум козлам. Я переводчик, – сказал он раздраженно.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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