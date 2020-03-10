Взбодриться после сна: лучшие упражнения в кровати
Утренняя зарядка не только поможет проснуться, она быстро и эффективно активизирует центральную нервную систему, что сразу же повышает умственную и физическую работоспособность. Специалисты советуют делать физические упражнения сразу после пробуждения, не вставая с кровати.
Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский считает, что лучше всего начать зарядку с потягиваний. Нужно выпрямить ноги и стопы как можно сильнее, затем застыть в таком положении на десять секунд, после чего расслабиться.
После вытягивания ног следует обратить внимание на руки. Переплести пальцы, вывернуть ладони вверх и потянуться к потолку в течение 10 секунд. Затем нужно вытянуть руки над головой, а после этого развести их в стороны.
Растягивать можно и спину. Для этого надо сесть, вытянув ноги, и потянуться вперед. Руки держать параллельно полу. Максимально округлить спину, затем вернуться в исходное положение с прямой спиной.
После легкой разминки можно продолжить тренировку в кровати, рассказал эксперт порталу "Москва 24". Хорошо разбудят после ночного сна отжимания: два – три подхода по 10 – 20 повторений. После этих упражнений можно сделать классические скручивания на пресс и "планку". Закончив прокачку пресса, придется встать с кровати и заняться традиционными, но очень полезными приседаниями.
Завершить тренировку можно статическим упражнением с подушкой. Встать прямо на пол, спину держать ровно. Взять подушку за края и держать ее в выпрямленных руках полминуты. В дальнейшем время можно увеличить. Зарядку нужно выполнять в медленном темпе, без резких движений, дышать ровно.
Ранее "Утро" писало об эффективных упражнениях для поднятия потенции.
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