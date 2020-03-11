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День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта

День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
Фото: pixabay.com
Издревле в этот день люди старались не ходить в гости, чтобы не разрушить семейное счастье

На Руси считалось, что именно 12 марта зима окончательно отступает, уступая место весне. Оставшийся снег быстро тает, а люди начинают активно готовиться к новому сезону. Также по этому дню было принято делать прогноз погоды на следующие месяцы. А по православному календарю в этот день чтят память Прокопа Перезимнего

Народные приметы и поверья на 12 марта

Если в этот день поморосит или будет капель, значит, лето нужно ждать теплое. А если идет сильный дождь, то и лето будет сырым и пасмурным.

Считается, что птицы, сидящие в гнездах, предвещают богатый урожай. На это же указывают набухшие почки на деревьях.

Если дорогу 12 марта перебежала собака, то ничего хорошего от дня ждать не стоит. Частое чихание, наоборот, сигнализирует о радостном событии.

Что нельзя делать 12 марта

В этот день многие поверья связаны с дорогами. Строго запрещается махать уезжающим, так как есть риск, что вы никогда больше не увидитесь. Наоборот, лучше всего отвернуть лицо и провожать человека взглядом, когда он будет уходить или уезжать.

Охотникам, которым перебежит дорогу заяц, лучше отказаться от своих планов: в лесу может случиться трагедия. Собака, перебегающая вам дорогу, сулит проблемы с финансами.

Во время всех поездок 12 марта нужно внимательно следить за дорогой и не шуметь – это может привлечь злых духов, которые найдут способ навредить путешественникам.

Также 12 марта стоит отказать от посиделок с гостями : чужая энергия разрушит семейное счастье. Ругаться с близкими также не рекомендуется – громкие звуки сократят прибыль.

Ранее "Утро" составило подробный славянский гороскоп на март для всех знаков зодиака. 

Дарья ПЕТРОВА

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