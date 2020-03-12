День святого Василия: что нельзя делать 13 марта
Православные христиане в этот день чтят память преподобного Василия. Считается, что 13 марта начинается сильная капель, а люди должны проводить обряды, связанные с весной.
Приметы на 13 марта
1. Дождь в этот день сигнализирует о мокром лете. А солнечная погода так же, как и звонкая капель, указывает на богатый урожай осенью.
2. Если на домах висят длинные сосульки, значит, весна и лето будут долгими и солнечными.
3. Пасмурный день указывает на заморозки ночью, но, если птицы продолжают щебетать, значит, скоро появится солнце.
4. Если началась сильная капель, то охотники могут выходить в лес за добычей.
Что нельзя делать с День святого Василия
1. Считается, что 13 марта нельзя лить воду на огонь, так как могут появиться проблемы со здоровьем.
2. Также в этот день нельзя собирать волосы с расчески и выкидывать их, иначе заболит голова.
3. Кроме того, 13 марта не рекомендуют давать обещания и ругаться с близкими: это может навлечь беду на всю семью.
4. Убираться в пятницу не стоит. Однако день обязательно нужно провести активно – это привлечет богатство и удачу в дом.
Традиции на 13 марта
1. В этот день на Руси ставили дома сосновые ветки, считая, что это поможет близким оставаться здоровыми.
2. Также в пятницу можно посвятить время работе с землей или провести время на улице.
3. Перед уходом из дома нужно молиться. Это поможет защитить себя от поджидающих опасностей.
Ранее "Утро" предупреждало, что в пятницу 13-го россиян ждет тяжелый день.
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