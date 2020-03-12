Проблемы с медициной и деньгами: названы опасности коронавируса для России
Медик Владимир Будянский предупредил о главных опасностях вируса COVID-19 для нашей страны. Во-первых, полагает специалист, должны держать ухо востро старики, ведь китайская зараза в основном страшна тем, кому за 65. Поэтому пожилых родственников он посоветовал отправить на дачу, чтобы ограничить круг общения.
Также, по словам доктора, в зоне риска пациенты, у которых больные легкие, сердце или диагностирован рак. Однако большинству россиян не стоит бояться смерти от коронавируса, так как люди 45-50 лет "практически не умирают" от него.
Во-вторых, полагает врач, эпидемия грозит "истощением медицинской системы", то есть будет банально не хватать оборудования, коек в реанимациях и медперсонала. Третьей опасностью Будянский назвал панику.
"Люди не понимают чего опасаться, а чего нет. Скупаются продукты, лекарства, ни и т.д.", – пояснил он в группе "Неотложные состояния" в "Фейсбук".
И наконец, россиян ожидают материальные издержки из-за двухнедельного карантина после путешествий и контакта с зараженными вирусом-убийцей COVID-19. По мнению специалиста, в такой ситуации может оказаться половина жителей страны.
Чтобы обезопасить себя, он рекомендует избегать людных мест, носить маску, мыть руки и жать их реже друг другу. Чем меньше будет зараженных, тем проще будет системе здравоохранения побороть коронавирус в России, подытожил медик.
По последним данным, в России инфекцию COVID-19 подхватили 28 человек, восемь из которых заболели накануне.
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