Двухнедельный карантин после заграничных путешествий может ударить по карману россиян

Медик Владимир Будянский предупредил о главных опасностях вируса COVID-19 для нашей страны. Во-первых, полагает специалист, должны держать ухо востро старики, ведь китайская зараза в основном страшна тем, кому за 65. Поэтому пожилых родственников он посоветовал отправить на дачу, чтобы ограничить круг общения.

Также, по словам доктора, в зоне риска пациенты, у которых больные легкие, сердце или диагностирован рак. Однако большинству россиян не стоит бояться смерти от коронавируса, так как люди 45-50 лет "практически не умирают" от него.

Во-вторых, полагает врач, эпидемия грозит "истощением медицинской системы", то есть будет банально не хватать оборудования, коек в реанимациях и медперсонала. Третьей опасностью Будянский назвал панику.

"Люди не понимают чего опасаться, а чего нет. Скупаются продукты, лекарства, ни и т.д.", – пояснил он в группе "Неотложные состояния" в "Фейсбук".

И наконец, россиян ожидают материальные издержки из-за двухнедельного карантина после путешествий и контакта с зараженными вирусом-убийцей COVID-19. По мнению специалиста, в такой ситуации может оказаться половина жителей страны.

Чтобы обезопасить себя, он рекомендует избегать людных мест, носить маску, мыть руки и жать их реже друг другу. Чем меньше будет зараженных, тем проще будет системе здравоохранения побороть коронавирус в России, подытожил медик.

По последним данным, в России инфекцию COVID-19 подхватили 28 человек, восемь из которых заболели накануне.