День Федота Ветроноса: что нельзя делать 15 марта
Издревле люди почитали 15 марта святого Федота Ветроноса. В этот день дуют сильные ветра, которые приносят несчастья. Однако также могут закипеть подземные источники и вылиться наружу, знаменуя начало потепления.
Народные приметы и поверья на 15 марта
1. Если в этот день холодно, то трава появится нескоро.
2. Длинные сосульки предвещают долгую весну.
3. По погоде в день Федота Ветроноса можно определить, каким будет июль.
4. Проступившее в полдень солнце означает хороший урожай хлеба.
Традиции и обычаи на 15 марта
1. В этот день нужно сеять рассаду помидоров, перца, лука, баклажанов и сельдерея, чтобы урожай был хорошим.
2. 15 марта стоит купить красную герань и поставить на подоконник, чтобы задобрить домового.
3. Рожденных в этот день на Руси угощали кашей с медом, чтобы сердце этого человека всегда принадлежало дому.
4. Ели на Руси раз в день, когда было светло, и только сырые овощи.
Что нельзя делать 15 марта
1. В этот день запрещалось выходить из дома, чтобы не притянуть к себе беду. Однако те, кто решались, трижды крестились и выходили из дома с левой ноги.
2. Кашу 15 марта стоит заправлять только медом, чтобы не заболеть.
3. Опасно покупать комнатные цветы, кроме цветущей красной герани. Они не приживутся и заберут у домочадцев энергию.
4. Нельзя ходить против ветра, чтобы не "не надуть" болезнь.
5. Покупать одежду также не рекомендуется – она быстро порвется.
6. Найденные в этот день на дороге деньги поднимать опасно – они могут привлечь бедность.
Ранее "Утро" делилось подробным гороскопом на март для всех знаков.
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