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Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день

Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
Фото: pixabay.com
Православные ждали первого грома и "крестили" землю

В древности считалось, что в этот день солнце начинает сильно припекать и топить снег. Уже чувствуется приход весны.

Обычаи на 16 марта

В этот день крестьяне вытаптывали на поле крест. Он должен был защитить от насекомых, плохой погоды и принеси богатый урожай. Таким образом солнцу напоминали о том, что пора светить сильнее.

Крест считался символом 16 марта. Крестить было принято входную дверь, окна, печку – это был ритуал защиты.

Множество обычаев было связано с первым громом, который мог произойти 16 марта. Считалось, что, услышав звук грома, нужно спиной подпереть дверь – это спасет от болезней, а если выбежать на улицу, то сумеешь заработать много денег.

Приметы на 16 марта

Если в этот день снег тает вокруг дерева, то весна будет долгой.

Брать или давать кому-то деньги на закате нельзя – будешь в долгах весь год.

Если прилетели скворцы, значит будет богатый урожай.

Ворона, купающаяся в снегу, предвещает тепло.

Если в этот день умыться водой, в которой лежало серебро, то будешь красивым и молодым.

Сон с 15 на 16 марта может быть вещим и сбудется практически сразу.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на всю неделю. 

Дарья ПЕТРОВА

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