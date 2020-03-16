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Вырабатывается иммунитет: кто устоит перед атакой коронавируса

Медики оценили шансы переболеть второй раз

Человеческий организм способен вырабатывать иммунитет к вирусу COVID-19, считают специалисты. Повторно подхватить инфекцию маловероятно.

 Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев в своем интервью телеканалу "Звезда", заявил, что иммунитет человека становится устойчивым к уже перенесенным ранее инфекциям. Таким образом, человек, ранее переболевший новым типом коронавируса, вряд ли заразится им снова.

По мнению эксперта, информация о повторных случаях заражения преувеличена, а диагнозы, поставленные пациентам, были неверны.

Напомним, что первая вспышка вируса COVID-19 была зафиксирована в декабре в Китае. Ранее "Утро" рассказало о главных заблуждениях и мифах, связанных с коронавирусам. 

Александра АКСЕНОВА

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