Ученые выделили уязвимых к инфекции людей

Китайские специалисты исследовали связь группы крови и шансы заразиться коронавирусом. Результаты анализов показали неутешительную тенденцию.

По мнению ученых, в зону риска в первую очередь попадают люди со II группой крови (в системе ABO она обозначается как A). Медики из Китая сначала изучили контрольную группу обычных жителей провинции Ухань из 3694 человек. Из них более 32% оказались носителям II группы крови.

Затем специалисты выделили 1775 инфицированных пациентов из больницы "Цзиньиньтань", число людей со II группой крови превысило 37%, сообщают исследователи в своей статье в электронной библиотеке medRxiv. Среди исследуемых зафиксировано 200 смертельных случаев.

Ученые проанализировали медицинские истории 398 человек из двух других китайских больниц и также пришли к выводу, что среди зараженных преобладают люди со II группой крови.

Группа экспертов пришла к выводу, что население со II группой крови наиболее подвержено инфекции вирусом COVID-19.

Ранее "Утро" писало, что Россия получит вакцину от коронавируса раньше срока.