Гречка, которую покупатели сметают с прилавков из-за коронавируса, может вызвать проблемы со здоровьем

Диетологи уверяют, что частое потребление гречневой крупы может привести к негативным последствиям.

Гречка способна вызвать в организме дефицит полезных микроэлементов, что в свою очередь может повлечь за собой разрушение зубов и даже остеопороз. В группе риска, по мнению экспертов, в первую очередь находят женщины 40-45 лет. В этом возрасте хуже усваивается кальций, что может ускорить процесс развития неприятных симптомов. Также гречневой кашей не стоит злоупотреблять людям, страдающим аллергией, диабетом и проблемами с желудочно-кишечным трактом, сообщает Today.Ua.

Предостерегают медики и желающих сбросить вес на "гречневой диете" . По мнению экспертов, таким образом можно серьезно подорвать здоровье. Одними из неприятных проявлений могут стать головные боли, упадок сил, апатия и заторможенность.

Однако, медики напоминают и о полезных свойствах крупы: она укрепляет организм и снижает риск развития онкологии, сообщает "Царьград".

Также важно отметить и то, что в гречке содержится полный аминокислотный состав белков,так необходимый для правильной работы организма. Кроме того, гречку можно употреблять практически с любыми продуктами. А ее долгий срок хранения делает ее незаменимым продуктом в период кризиса, сообщает Газета.Ru.

Ранее "Утро" рассказало о стремительной пропаже гречки с прилавков российских магазинов.