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Приметы на 18 марта: как вести себя в день Конона-огородника

Приметы на 18 марта: как вести себя в день Конона-огородника
Фото: pixabay.com
Сны на в этот день предскажут будущее

18 марта на Руси считался лучшим днем для посева: летний урожай вырастал обильным. Православные вспоминают в этот день мучеников Конона Исаврийского и Конона Градаря. 

Имя Конон в переводе с греческого языка означает "трудящийся". Со временем к названию добавили приставку "огородник" или "оградитель". 

Крестьяне считали, что 18 марта – идеальный день для вспахивания огорода, даже если на улице были продолжительные морозы. Своими действиями люди пытались задобрить покровителя праздника. Люди занимались огородом и замачивали семена. 

Согласно приметам, надо прислушаться ко снам, которые запомнятся в ночь на 18 марта. Если человек выглядывает из форточки, его ждет позор. Расставания с близким человеком стоит ожидать, если девушка принимает ухаживания в сновидении. 

Занятия рукоделием и склеивание поделок приведут в дом тайного врага, а покупка картины – к сплетням вокруг семьи. 

Приметы на 18 марта:

  1. Если в день Конона-огородника стоит теплая и сухая погода, то летом не придут затяжные дожди и град. 
  2. Стоит заняться посадкой растений: розмарин и герань привлекут в дом удачу. 
  3. В этот день надо думать о без вести пропавших и тогда о них могут появиться новости. 
  4. Если птицы начали возвращаться в гнезда раньше обычного времени, то скоро придет теплая и сухая весна. 

Ранее "Утро" поделилось гороскопом на неделю с 16 по 22 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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