Создателю популярного романа "Это я - Эдичка" было 77 лет

Скончался российский известный писатель Эдуард Лимонов.

Как сообщает "Телеграм-канал" Mash, он умер от осложнений после операции в частной клинике. Ему было 77 лет.

Отмечается, что автор популярного романа "Это я – Эдичка" в последнее время тяжело болел.

"Сегодня перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер", – пишет Mash.

Также стало известно, что Лимонова госпитализировали еще 15 марта прямо из квартиры. На фоне онкологии у него началось кровотечение. Медики два дня пытались нормализовать состояние писателя.



Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов также подтвердил скорбную новость в своем "Фейсбук": "Умер Эдуард Лимонов".

"Фигура в литературе и в нашей политической истории. Немного знал его. Особенно в начале 90-х. Человек-принцип" – написал в "Твиттер" журналист Виталий Третьяков.

"Ушла эпоха... Спасибо, Эдуард Вениаминович за Русский Крым и за Русский Донбасс! Как же жаль...", – отреагировал на печальную весть обозреватель Владимир Карасев.

"Гений русской жизни, а также литературы, политики и публицистики. Светлая память. Мне казалось, он будет всегда. Хочется, чтобы это было очередным фейком, но #рт не врет(((((", – отметил экономист Михаил Делягин.

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился в 1943 г. в городе Дзержинск (Горьковская область). В 1974-ом он эмигрировал в США. В начале 90-х писателю восстановили советское гражданство, что позволило ему вернуться в Россию. Во время гражданского противостояния осенью 1993 г. был на стороне обороняющегося Белого дома.

Возглавлял запрещенную в РФ Национал-большевистскую партию, затем являлся лидером незарегистрированной партии "Другая Россия".

В апреле 2001-го был арестован за незаконное приобретение и хранение оружия, в 2003-ом приговорен к четырем годам заключения. В том же году суд вынес решение об условно-досрочном освобождении политика из колонии. Пытался баллотироваться в президенты страны.

В одном из своих последних текстов, которые Лимонов написал в блоге для RT, касался вопроса, адресованного властям Великобритании: зачем они выкрали и убили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

