Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
продолжениеЧисло заболевших коронавирусом в России выросло
На Западе считают, что наша страна намеренно сеет панику

Евросоюз заподозрил Россию в распространении фейков о вспышке коронавируса в западных государствах. Авторы закрытого доклада считают, что издания в РФ намерено дезинформируют общественность, чтобы помешать борьбе с пандемией. 

Внутренний доклад ЕС гласит, что наша страна развернула целую кампанию, чтобы посеять в Европе страх и панику, таким образом подорвав общество изнутри. Цель фейков – заставить сомневаться население в эффективной работе медицинских организаций, пишет Financial Times.

По мнению авторов доклада, сообщения появляются в соцсетях на английском, французском и других европейских языках. Там коронавирус преподносится как искусственно созданная болезнь, которую превратили в массовое оружие. Россия же, исходя из сообщений, успешно борется с пандемией благодаря усилиям Владимира Путина. 

Сейчас в Евросоюзе выявили почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе, сообщает URA.RU. И, в основном, она появляется социальных сетях.

Фейки о коронавирусе возникают не впервые, причем страдают от них не только жители Европы. Так, в Сети нередко появляются слухи, что российские власти скрывают достоверную информацию о заразившихся в нашей стране. Президент Владимир Путин сообщил, что подобные провокационные вбросы поступают из-за рубежа, пишет "Пятый канал". Цель распространения ложной информации все та же – посеять панику среди населения.

Пандемия коронавируса стала мировой проблемой. Инфекцию подхватили почти 200 тысяч человек. В России на сегодняшний день зарегистрировали 114 случаев заражения. Лидерами по количеству заболевших все еще остаются Китай, Италия и Иран.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей