После выезда в "нехорошие квартиры" нужно будет продезинфицировать одежду и оборудование

Меры предосторожности, которые ввели из-за вспышки коронавируса, коснулись и московских пожарных. Теперь при вызове к сидящим на карантине столичным жителям им придется соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Огнеборцам назвали адреса тех, кто находится в домашней изоляции, пишет телеграм-канал Mash. Теперь при вызове в такую квартиру они, в первую очередь, должны сообщить об этом начальству. Кроме того, выполнять свои обязанности можно только в специальных перчатках и респираторах, а после тушения огня всю одежду и оборудование надо продезинфицировать.

Новые условия работы для МЧС будут действовать до 1 апреля. Однако, если ситуация с коронавирусом не изменится, своеобразный "карантин" могут продлить.

Число заразившихся COVID-19 стремительно растет не только во всем мире, но и в России. В связи с этим власти отменили все массовые мероприятия, а также порекомендовали перейти на удаленную работу всем, у кого есть такая возможность. Из-за этого плата за коммунальные услуги станет больше, отметили аналитики.

В четверг, 19 марта, в России скончалась первая заразившаяся коронавирусом пациентка. Пожилая женщина лежала в московской инфекционной больнице и, помимо COVID-19, страдала от ряда хронических заболеваний.