На Руси в этот праздник обращали внимание на свое поведение

Двадцатое марта называется днем Павла-Капельника. Считается, что с него начинаются весенние капели: они должны предсказать, какой будет весна. На Руси было принято гадать на будущее и свадьбу. Крестьяне проводили праздник Павла-Капельника в ритуалах и обрядах.

Приметы и поверья на 20 марта:

Если вечером наступила прохлада, то вся весна пройдет с заморозками. Теплый ветер принесет жаркое лето. Жаворонки прилетели в свои гнезда – рано наступит теплая погода. Все, что приснилось в ночь на 20 марта, сбудется через три года. Если мужчина сделает предложение любимой в этот день, их брак будет удачным.





Что нельзя делать 20 марта:

1. Запрещается придерживаться обычного распорядка дня на работе и дома. Люди должны пересмотреть свое поведение и не поддаваться грусти. Будущее до середины апреля будет зависеть от того, с каким настроением был проведен праздник Павла-Капельника.

2. Нельзя выяснять отношения и ссориться с близкими: 20 марта нужно восстановить отношения даже с теми родственниками, связь с которыми была давно потеряна.

3. Запрещено думать о плохом: негативные мысли с большой вероятностью могут воплотиться в жизнь.

4. Хозяйкам не советуют 20 марта пересаживать цветы: растения не приживутся на новом месте. В день Павла-Капельника надо оказывать посильную помощь другим, в том числе незнакомым людям.

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