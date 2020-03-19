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Принц Уильям заменит Елизавету II на британском троне

Принц Уильям заменит Елизавету II на британском троне
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Королева Великобритании Елизавета II собирается оставить монаршие полномочия и, как поговаривают, наделить ими внука. Она уже покинула Лондон в четверг, 19 марта, и спряталась от коронавируса в Виндзорском замке.

Ранее туда прибыл ее супруг принц Филипп. Состояние здоровья монаршей четы не вызывает опасений, заверил источник газеты The Sun. Позже 93-летняя королева сама вышла на связь, оставив послание для своего народа, которое опубликовано в "Инстаграм" монаршей семьи. 

В связи со сложившейся ситуацией СМИ начали гадать, кто же временно заменит Елизавету II. Стать регентом имеют право ее супруг, сыновья и внуки. Однако первые из-за солидного возраста так же, как и королева, попадают в зону риска. Принц Гарри по понятным причинам тоже отпадает. Остается его старший брат Уильям. Именно ему прочат место регента, пишет "Mail online".

Тем временем коронавирусная инфекция COVID-19 не щадит никого. Среди заболевших – и простые люди, и высокопоставленные особы. Так, например, ряды заразившихся пополнил князь Монако Альбер II. Ранее смертельный вирус подхватил президент Бразилии Жаир Болсонару. 

Ксения АНДРЕЕВА

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